Ташаев близок к уходу из "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев может покинуть клуб спустя год после перехода, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" готовы продать за 2-3 миллиона евро футболиста, который не попадает в состав из-за высокой конкуренции.

Отмечается, что 24-летний хавбек может вернуться в "Динамо", откуда прошлым летом со скандалом ушёл в "Спартак".

В текущем сезоне Ташаев сыграл за "народную команду" 23 матча и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Глушаков подшутил о ставке "Спартака" на молодежь в следующем сезоне. | http://soccernews.ru