Ташаев: "Дзюба - душа компании, он вообще не молчит"

Полузащитник сборной России Александр Ташаев поделился мнением о партнере по команде форварде Артеме Дзюбе.

"Чувствуется, что Артем - лидер. Сразу по имени со мной поздоровался. Дзюба - душа компании. Три часа я был с ним рядом, и знаешь, сколько он промолчал? Нисколько. Он постоянно разговаривает, все его слушают. И ведь смешно же!" - сказал он.

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