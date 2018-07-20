Ташаев назвал тройку лучших игроков ЧМ-2018

Полузащитник московского "Спартака" Александр Ташаев назвал тройку лучших игроков завершившегося Чемпионата Мира.

"То, что показывает Мбаппе - это просто сумасшествие. Человеку 19 лет, а он уже два сезона на топ-уровне в Лиге Чемпионов отыграл и вот чемпионом мира стал. Уровень не падает, значит, в 17 он был готовым футболистом уже. Супер! Кого еще могу выделить… Понравился Рома Зобнин и Лука Модрич. Зоба, конечно, такой сумасшедший объем дает - столько старания! В игре с хорватами мы гол забили, 118-я минута, а он бежит и открывается. Просто мужчина! Красавец!", - цитирует 24-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Черчесов назвал лучший матч ЧМ-2018. | soccernews.ru