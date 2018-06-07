Ташаев подал заявление об увольнении из "Динамо"

Вингер Александр Ташаев подал заявление о своем увольнении из московского "Динамо", информирует СЭ.

Данную информацию в пресс-службе "бело-голубых" пока никак не прокомментировали.

Контракт 23-летнего игрока с "Динамо" рассчитан до лета 2020-го года. В нем прописана сумма отступных за футболиста в размере 1,5 миллиона евро.

Напомним, "Ростов" пополнится вингером "Шинника". | soccernews.ru