Ташаев пропустит матч "Спартак" - "Рубин" из-за условий аренды

Теги спартак москварубиналександр ташаевтомас цорн

Ташаев пропустит матч "Спартак" - "Рубин" из-за условий аренды

Хавбек "Рубина" Александр Ташаев не поможет своей команде в матче 13-го тура РПЛ против "Спартака".

"Ташаев не сможет сыграть по условиям арендного соглашения", - сказал генеральный директор столичного клуба Томас Цорн.

Напомним, что "Рубин" арендовал полузащитника у "Спартака" в начале сентября.

25-летний Ташаев провёл 5 матчей в составе казанской команды, результативными действиями не отличался.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится в субботу, 19 октября, в 16:30 по московскому времени.

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