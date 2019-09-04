Ташаев рассказал, почему не заиграл в "Спартаке"

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Ташаев рассказал, почему не заиграл в "Спартаке"
Новичок "Рубина" полузащитник Александр Ташаев рассказал, почему у него не удалось заиграть в "Спартаке".

"Конечно, каждому футболисту важно игровое время. В "Спартаке" у меня его было очень мало, и поэтому не удалось проявить себя по максимуму. Надеюсь, в "Рубине" у меня получится исправить это", - сказал Ташаев в интервью каналу "Рубина" на YouTube.

Напомним, что "Рубин" арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20.

25-летний Ташаев выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего он провел за московский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Динамо". Сыграл семь матчей за молодежную сборную России и забил один гол.

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