Ташаев согласовал контракт со "Спартаком"

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Ташаев согласовал контракт со "Спартаком"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев согласовал контракт со "Спартаком".

Пока неизвестно, на каких условиях 24-летний футболист присоединится к "красно-белым". Российские СМИ утверждают, что в ближайшие дни о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что около месяца назад Ташаев написал заявление об увольнении из "Динамо", после чего клуб подал на него в суд.

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