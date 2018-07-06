Ташаев стал игроком "Спартака"

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Ташаев стал игроком "Спартака"

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Ташаев стал игроком "Спартака", сообщает официальный сайт клуба.

По информации российских СМИ, 24-летний футболист заключил с "красно-белыми" соглашение до лета 2022 года. В новой команде он будет играть под 88-м номером.

Напомним, что Ташаев выкупил свой контракт у "Динамо" за 1,5 миллиона евро, поэтому в статусе свободного агента перешёл в "Спартак" бесплатно. 

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