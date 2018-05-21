Ташаев: "В сборной с адаптацией не было проблем"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев поделился впечатлениями от своего пребывания в расположении сборной России.

"Тренировка прошла хорошо, отель хороший, условия замечательные. От занятий ничего не отвлекает. Пока тренировки втягивающие. Многих ребят знаю, с адаптацией не было проблем. Пока не говорили с тренером, не знаю, где буду играть. Я уверен, тренер сделает правильный выбор состава на ЧМ-2018, а мое дело играть в футбол", - цитирует 23-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Черчесов рассказал, когда назовет итоговую заявку сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru