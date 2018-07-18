Ташаев: "В "Спартаке" - дружная команда"

Новоиспеченный полузащитник московского "Спартака" Александр Ташаев рассказал о первых днях своего пребывания в клубе.

"Меня хорошо приняли, был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные. Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это. Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы - лучезарные. Зобнин говорил: "У нас такие иностранцы классные". Мне особо не верилось. А сейчас в этом убедился. Команда - дружная", - цитирует 24-летнего хавбека официальный сайт его клуба.

Напомним, Луис Адриано пропустил тренировку "Спартака". | soccernews.ru