Ташаев: "Верю, что Россия пройдет Хорватию"

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Ташаев: "Верю, что Россия пройдет Хорватию"Известный полузащитник Александр Ташаев, ныне являющийся свободным агентом, высказался по предстоящему матчу сборной России против национальной команды Хорватии в рамках 1/4 финала Чемпионата Мира.

"Очень надеюсь, что наши ребята выложатся с хорватами на 150% и верю, что они пройдут дальше. По крайне мере я буду сильно переживать за них", - приводит слова 24-летнего хавбека sport24.ru.

Матч между сборными России и Хорватии будет сыгран в эту субботу на стадионе "Фишт" в Сочи.

Напомним, Дель Боске назвал игру сборной России в матче с Испанией "антифутболом". | soccernews.ru

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