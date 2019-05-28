Ташаев возвращается из "Спартака" в "Динамо"

Во время летнего трансферного окна хавбек московского "Спартака" Александр Ташаев вернётся в "Динамо", сообщают российские СМИ.

Год назад "красно-белые" купили 24-летнего футболиста у "бело-голубых" за 1,5 миллиона евро, а теперь могут заработать на его продаже 2,5 миллиона.

Также есть вариант, согласно которому "Динамо" арендует полузащитника с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Ташаев сыграл за "Спартак" 24 матча и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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