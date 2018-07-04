Ташаев выкупил свой контракт у "Динамо"

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Ташаев выкупил свой контракт у "Динамо"

Полузащитник Александр Ташаев выкупил свой контракт у московского "Динамо", сообщают российские СМИ.

24-летний футболист заплатил за досрочное расторжение соглашения с "бело-голубыми" 1,5 миллиона евро.

Ожидается, что в ближайшее время Ташаев перейдёт в "Спартак".

Не пропустите: Стали известны детали будущего контракта Ташаева со "Спартаком". | http://soccernews.ru

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