Ташуев может возглавить "Анжи"
Известный российский тренер Сергей Ташуев может возглавить "Анжи".
Как сообщают российские СМИ, на сегодняшний день 59-летний специалист является главным претендентом на пост наставника махачкалинской команды.
Напомним, что Ташуев уже тренировал "Анжи" в сезоне 2014/15.
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|3
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|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
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|Ахмат
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|Рубин
|30
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|30
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