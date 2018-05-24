Ташуев может возглавить "Анжи"

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Ташуев может возглавить "Анжи"

Известный российский тренер Сергей Ташуев может возглавить "Анжи".

Как сообщают российские СМИ, на сегодняшний день 59-летний специалист является главным претендентом на пост наставника махачкалинской команды.

Напомним, что Ташуев уже тренировал "Анжи" в сезоне 2014/15.

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