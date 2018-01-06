Ташуев: "Набор такого большого числа футболистов - стратегическая ошибка "Зенита"

Известный тренер Сергей Ташуев высказался о проблемах питерского "Зенита".

"Если в команде, условно, 23 равноценных игрока, то всегда будут обиженные и возникнет нездоровая конкуренция. Держать игроков в запасе только потому, что их много - неправильно априори. Мне кажется, набор такого большого числа футболистов - стратегическая ошибка "Зенита". Здесь сразу возникает вопрос: зачем надо было так делать? Ведь было же ясно, что игроки в таких условиях станут деградировать", - цитирует 59-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, хавбек "Зенита" близок к переходу в "Эвертон". | soccernews.ru