Ташуев: "Набор такого большого числа футболистов - стратегическая ошибка "Зенита"

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Ташуев: "Набор такого большого числа футболистов - стратегическая ошибка "Зенита"Известный тренер Сергей Ташуев высказался о проблемах питерского "Зенита".

"Если в команде, условно, 23 равноценных игрока, то всегда будут обиженные и возникнет нездоровая конкуренция. Держать игроков в запасе только потому, что их много - неправильно априори. Мне кажется, набор такого большого числа футболистов - стратегическая ошибка "Зенита". Здесь сразу возникает вопрос: зачем надо было так делать? Ведь было же ясно, что игроки в таких условиях станут деградировать", - цитирует 59-летнего специалиста Спорт уик-энд.

Напомним, хавбек "Зенита" близок к переходу в "Эвертон". | soccernews.ru

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