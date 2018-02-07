Ташуев прокомментировал переход Шатова в "Краснодар"

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Ташуев прокомментировал переход Шатова в "Краснодар"Известный тренер Сергей Ташуев прокомментировал переход полузащитника питерского "Зенита" Олега Шатова на правах аренды в "Краснодар".

"В первую очередь выиграли "Краснодар" и Шатов. Не знаю насчет "Зенита". Как определить потеря ли это для "Зенита" или нет? Конечно, здесь все решает тренер. Возможно, сегодня Шатов не вписывается в концепцию Манчини. А для Шатова это правильный ход, потому что он играл за сборную, по потенциалу своему футболист в расцвете сил, очень перспективный, тяготеющий к комбинационной игре", - цитирует 59-летнего специалиста Спорт день за днем.

Напомним, о переходе Шатова также высказался Малафеев. | soccernews.ru

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