Ташуев раскритиковал тренера "Краснодара" Мусаева
Экс-тренер "Краснодара" Сергей Ташуев подверг критике нынешнего наставника команды Мурада Мусаева.
"Складывается ощущение, что Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Такое чувство, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определeнный запас знаний и опыта.
В настоящее время в тренерском цехе немало "полуфабрикатов". Руководство клубов думает: "Он вроде был футболистом, давайте поставим". А где базовые знания? Это же очень серьeзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю "интернетчики", - заявил Ташуев.
Напомним, что Мусаев возглавляет "Краснодар" с 2018 года.
Читайте также: Мурад Мусаев рассказал об ожиданиях от матча Лиги Чемпионов "Краснодара" с ПАОК. | http://soccernews.ru
главное
-
РФС назвал лучшего игрока, тренера и команду прошлого сезона РПЛ
-
Министерство здравоохранения Италии требует приостановить Серию А
-
"Зенит" заинтересован в хавбеке "Атлетико" Эррере
-
УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках
-
"Спартак" отклонил предложение "Фиорентины" по Кокорину
Лента новостей
-
В "Химках" рассказали о переговорах с Глушаковым
-
РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ
-
РФС назвал лучшего игрока, тренера и команду прошлого сезона РПЛ
-
"Астон Вилла" арендовала хавбека "Челси" Баркли
-
Министерство здравоохранения Италии требует приостановить Серию А
-
"Зенит" заинтересован в хавбеке "Атлетико" Эррере
-
Ташуев раскритиковал тренера "Краснодара" Мусаева
-
РПЛ назвала претендентов на звание игрока месяца
-
"Спартак" сделал новое предложение по защитнику "Наполи" Хюсаю
-
УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках
-
Два немецких клуба поборются за нападающего "Динамо" Филиппа
-
"Ростов" назвал "Вест Хэму" стоимость Хаджикадунича
-
"Бавария" нацелилась на Лемара
-
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера сентября
-
"Спартак" отклонил предложение "Фиорентины" по Кокорину
-
Эвра рассказал о расистских письмах и посылках с фекалиями, которые приходили в сборную Франции
-
"Манчестер Сити" выбирает между защитниками "Баварии" и "Аякса"
-
Кукуян обслужит игру между "Спартаком" и "Зенитом"
-
Бундеслига первой из ТОП-чемпионатов начала указывать тренерам на дверь: в объектив попал многострадальный "Шальке" и скандальный "Майнц"
-
"Милан" хочет арендовать защитников "Реала" и "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22