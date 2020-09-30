Ташуев раскритиковал тренера "Краснодара" Мусаева

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Ташуев раскритиковал тренера "Краснодара" Мусаева

Экс-тренер "Краснодара" Сергей Ташуев подверг критике нынешнего наставника команды Мурада Мусаева.

"Складывается ощущение, что Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Такое чувство, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определeнный запас знаний и опыта.

В настоящее время в тренерском цехе немало "полуфабрикатов". Руководство клубов думает: "Он вроде был футболистом, давайте поставим". А где базовые знания? Это же очень серьeзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю "интернетчики", - заявил Ташуев.

Напомним, что Мусаев возглавляет "Краснодар" с 2018 года.

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