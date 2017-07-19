Ташуев: "Российский чемпионат не станет для Манчини проходным"

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Ташуев: "Российский чемпионат не станет для Манчини проходным"Известный тренер Сергей Ташуев высказался о приходе Роберто Манчини в питерский "Зенит".

"Я думаю, путь его в России будет тернист и наш чемпионат проходным для него не станет. Любому тренеру непросто, когда он приезжает работать в другую страну, особенно поначалу. И я не понаслышке об этом знаю, ведь сам работал в донецком "Металлурге". Самое опасное для Роберто - это ожидания и давление. Вот все мы говорим: "О, Манчини! К нам приехал топ-тренер! Сейчас "Зенит" всех порвет в клочья!". Однако слагаемых успеха много", - цитирует 58-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Кержаков считает, что Луческу не хватило времени в "Зените". | soccernews.ru

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