Ташуев советует Мельгарехо покинуть "Спартак"
Известный российский тренер Сергей Ташуев считает, что полузащитнику московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо необходимо сменить клубную прописку.
"Я с ним работал в "Кубани", он был очень эффективен, много забивал, поэтому его и пригласили в "Спартак". Мельгарехо в том числе и ворота "красно-белых" в ответственных матчах поражал. Лоренсо тяжело конкурировать в московском клубе. У нас в "Кубани" он был лидером, через него строилась большая часть атак. Мельгарехо - очень хороший нападающий, ему нужно найти свою команду. В "Спартаке" ему приходится сложно, сейчас он исполняет роли второго плана. Считаю, что ему нужно менять клуб. У него отличная левая нога, он умеет обыгрывать и головой здорово играет. То есть парагваец обладает хорошими качествами, но "Спартак" - не его команда. Он не справляется с конкуренцией в клубе" - сказал Ташуев.
Напомним, что 26-летний Мельгарехо выступает за "Спартак" с февраля 2016 года, сыграл 34 матча и забил 4 гола.
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