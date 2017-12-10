Таски: "Думаю, мы скоро снова начнем переговоры о продлении контракта со "Спартаком"

Немецкий защитник "Спартака" Сердар Такси рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Я думаю, мы скоро снова начнем переговоры о продлении контракта. Мы уже общались о новом соглашении в начале сезона. У меня еще шесть месяцев действует контракт, я очень счастлив в команде. Надеюсь, мы хорошо проведем оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что случиться в будущем", - приводят слова Такси российские СМИ.

Нынешний контракт 30-летнего Таски со "Спартаком" истекает летом 2018 года. Интерес к нему проявляет "Трабзонспор".

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