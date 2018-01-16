Таски: "Легко представляю себя в "Спартаке" и через несколько лет"

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски рассказал о своей готовности продолжить выступления за свой клуб.

"Почему вокруг меня регулярно крутятся слухи? Не знаю и не могу на это повлиять. Наверное, когда у команд появляется интерес ко мне, и возникают такие разговоры. Готов лишь повторить: счастлив в "Спартаке" и легко представляю себя здесь через несколько лет. Но в футболе мы никогда не знаем, что произойдет дальше", - цитирует 30-летнего бека Советский спорт.

Напомним, Промес прокомментировал расистский скандал в "Спартаке". | soccernews.ru