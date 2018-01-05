Таски - лучший распасовщик "Спартака" в этом сезоне

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Таски - лучший распасовщик "Спартака" в этом сезоне

Московский "Спартак" в своём официальном твиттере опубликовал тройку лидеров команды по точности пасов в сезоне 2017/18.

Возглавил рейтинг центральный защитник Сердар Таски (89,82%), на втором месте расположился хавбек Марио Пашалич (88,31%), а замкнул тройку ещё один центрбек Илья Кутепов (87,17%).

Не пропустите: Промес - лучший в "Спартаке" по успешным обводкам, Комбаров - в тройке. | http://soccernews.ru

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