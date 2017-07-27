Таски может перейти в "Сток Сити"

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Таски может перейти в "Сток Сити"

"Сток Сити" проявляет интерес к немецкому защитнику "Спартака" Сердару Таски, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Его контракт с "красно-белыми" истекает через год.

30-летний Таски выступает за "Спартак" с 2013 года, провел за клуб 63 матча и забил 3 гола.

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