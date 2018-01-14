Таски: "Надеюсь, что "Спартак" сумеет пройти "Атлетик"



Немецкий защитник "Спартака" Сердар Таски рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

"Пока все идет по плану. Ощущаю себя хорошо. Мы втягиваемся в тренировочный процесс. С каждым днем нагрузки все увеличиваются. Думаю, интенсивность занятий будет нарастать, чтобы мы скорее обрели оптимальные кондиции и подошли в отличной форме к матчам, которые предстоит сыграть во второй части сезона.

В Лиге Европы нам предстоит встретиться с таким интересным и сильным соперником, как "Атлетик" из Бильбао. Мы надеемся, что сумеем его пройти. Понимаем, что будет непросто. Для того чтобы добиться положительного результата в играх с испанцами, нам нужно сейчас хорошо потрудиться на сборах", - приводит слова Таски официальный сайт клуба.

Первый матч "Спартак" - "Атлетик" состоится 15 февраля. Ответный поединок "Атлетик" - "Спартак" пройдет 22 февраля.

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