Таски не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"

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Таски не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"

Завтра, 28 февраля "Спартак" отправится в Самару, где сыграет в матче 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов".

В этом поединке не сыграет немецкий защитник "красно-белых" Сердар Таски, который получил травму в матче с "Атлетиком" (2:1).

Все остальные игроки, кроме давно травмированных Джикии, Тигиева, Тимофеева и Ананидзе, смогут принять участие в матче.

Поединок "Крылья Советов" - "Спартак" состоится 28 января и начнется в 17:30 мск.

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