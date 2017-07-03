Таски не сыграет в матче за Суперкубок

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Таски не сыграет в матче за СуперкубокЗащитник московского "Спартака" Сердар Таски не поможет своей команде в матче за Суперкубок России против "Локомотива".

Как информирует официальный сайт "красно-белых", виной отсутствия немца в первой игре сезона 2017/2018 стала травма, которую он получил в субботнем поединке против сербского "Вождовца". Проведенное обследование показало, что у 30-летнего бека выявлен перелом пятого пальца правой стопы.

Напомним, Орещук посоветовал "Спартаку" сбить цену на Смолова. | soccernews.ru

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