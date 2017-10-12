Таски отклонил предложение "Спартака" по новому контракту

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски отклонил предложение своего клуба по новому контракту.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал источник, знакомый с ситуацией. В частности, он сообщил: "Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению - игрок не принял предложение "Спартака". В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в "Спартаке", стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения".

Напомним, Джикия не считает старт "Спартака" в текущем сезоне провальным. | soccernews.ru