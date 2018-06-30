Таски покинул "Спартак"

Теги сердар таскиспартак москва

Таски покинул "Спартак""Спартак" на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с защитником Сердаром Таски.

В сообщении говорится, что защитник покинул клуб. Сегодня, 30 июня, истек срок действия контракта игрока.

Таски играл в московском клубе с августа 2013 года. На его счету 85 матчей и три забитых мяча.

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