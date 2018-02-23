Таски получил травму бедра в игре с "Атлетиком"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о повреждении защитника команды Сердара Таски, который травмировался в игре с "Атлетиком" в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что Таски заменили еще в первом тайме, после чего его отправили в местную больницу.

По словам Комбарова, его одноклубник получил травму ребра.

О точных сроках возвращения Таски не сообщается.

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