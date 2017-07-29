Таски согласился перейти в "Трабзонспор"

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски вскоре станет игроком "Трабзонспора", сообщает beIN Sports.

По информации источника, 30-летний немец уже дал согласие на переход в турецкий клуб. Сумма возможного трансфера неизвестна.

Таски выступает за "Спартак" с 2013 года, сыграл 63 матча и забил три гола. Сдавался в аренду "Баварии".



Не пропустите: Таски может перейти в "Сток Сити". | http://soccernews.ru