Таски: "Уверен - сможем отстоять титул"

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Таски: "Уверен - сможем отстоять титул"Защитник московского "Спартака" Сердар Таски выразил уверенность в том, что его команда снова завоюет чемпионский титул.

"Мы прекрасно понимаем, что другие ведущие клубы сделают все возможное, чтобы отобрать у нас титул. Вместе с тем я с оптимизмом смотрю в будущее, уверен - мы сможем его отстоять", - приводит слова 30-летнего бека bobsoccer.ru.

Напомним, Луческу назвал причины, по которым чемпионом стал "Спартак". | soccernews.ru

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