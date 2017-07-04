Таски: "Уверен - сможем отстоять титул"

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски выразил уверенность в том, что его команда снова завоюет чемпионский титул.

"Мы прекрасно понимаем, что другие ведущие клубы сделают все возможное, чтобы отобрать у нас титул. Вместе с тем я с оптимизмом смотрю в будущее, уверен - мы сможем его отстоять", - приводит слова 30-летнего бека bobsoccer.ru.

Напомним, Луческу назвал причины, по которым чемпионом стал "Спартак". | soccernews.ru