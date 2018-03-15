Таски уйдет из "Спартака" летом

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Таски уйдет из "Спартака" летом

"Спартак" расстанется с немецким защитником Сердаром Таски, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, стороны не договорились о продлении контракта игрока, который истекает этом летом. Таким образом футболист покинет клуб в качестве свободного агента.

В этом сезоне 30-летний Таски провел за "Спартак" 20 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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