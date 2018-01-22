Таски ведет переговоры с клубом Бундеслиги
Защитник "Спартака" Сердар Таски может продолжить карьеру в "Вердере".
Как сообщает Bild, переговоры между футболистом и клубом уже стартовали. Отмечается, что "Вердер" ищет замену травмированному Фину Бартельсу.
Действующее соглашение Таски со "Спартаком" рассчитано до июня 2019 года.
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|Вольфсбург
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|Майнц 05
|19
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