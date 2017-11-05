Таски: "Я хочу остаться в "Спартаке"



Немецкий защитник "Спартака" Сердар Таски заявил, что он надеется остаться в московском клубе.

"Я хочу остаться в "Спартаке" и не раз говорил об этом. Думаю, в "Спартаке" тоже понимают, что я нужен команде. До конца контракта осталось полгода - этого времени достаточно, чтобы найти решение", - приводят слова Таски российские СМИ.

Напомним, что 30-летний Таски выступает за "Спартак" с 2013 года, провел за клуб 77 матчей и забил 3 гола.

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