ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, футболист сможет дебютировать за московский клуб, в который перешел в начале августа, не раньше конца сентября.
"У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах", - сообщил источник.
Таким образом, форвард не сыграет в матчах "Спартака" с "Ротором", тульским "Арсеналом", ЦСКА и "Рубином".
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