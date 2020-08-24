ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября

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ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, футболист сможет дебютировать за московский клуб, в который перешел в начале августа, не раньше конца сентября.

"У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах", - сообщил источник.

Таким образом, форвард не сыграет в матчах "Спартака" с "Ротором", тульским "Арсеналом", ЦСКА и "Рубином".

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