Тассотти поделился ожиданиями от миланского дерби
Мауро Тассотти, являющийся ассистентом наставника сборной Украины Андрея Шевченко, поделился ожиданиями от миланского дерби.
"Очень много вещей поменялось для обоих клубов, должно пройти время, чтобы они вышли на качественный уровень. Лучано Спалетти - очень опытный тренер, он привнес цельность в построения "Интера".
Преимущество "нерадзури" в том, что летом в ним присоединилось гораздо меньшее количество футболистов, так как состав был фактически укомплектован. Не знаю, как завершится матч, но я бы поставил на обилие голов. Думаю, будет 2:2" - приводит слова Тассотти Football Italia.
Поединок между "Интером" и "Миланом" запланирован на 15 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
|19
|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0