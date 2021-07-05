Татаев вернулся в Россию после 2,5 лет в "Младе Болеслав"

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Татаев вернулся в Россию после 2,5 лет в "Младе Болеслав"

Фото инстаграм "Млады Болеслав"

Центральный защитник Алексей Татаев перешёл из "Млады Болеслав" в "Аланию".

Трансфер 22-летнего футболиста подтвердил чешский клуб, не раскрыв при этом подробности сделки.

Татаев выступал за "Младу" с января 2019 года, сыграл 51 матч и забил 4 гола.

Рыночная стоимость воспитанника "Краснодара" оценивается в 1,2 миллиона евро.

Не пропустите: "Алания" определилась с наказанием для футболиста, оскорбившего теннисистку Касаткину. | http://soccernews.ru
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