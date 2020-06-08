"Татар-информ": "Рубин" и "Крылья Советов" втайне провели товарищеский матч

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"Татар-информ": "Рубин" и "Крылья Советов" втайне провели товарищеский матч

Издание "Татар-информ" сообщило, что "Рубин" и "Крылья Советов" провели товарищеский матч втайне от властей.

По информации источника, клубы никому не сообщили о контрольном матче из-за запрета властей.

"Татар-информ" разместил фотографию от 8 июня 2020 года, на которой видно, что на поле "Ак Барс Арены" позируют тренер "Рубина" Олег Кузьмин и голкипер "Крыльев" Сергей Рыжиков.

Ранее сообщалось, что "Рубин" также провел товарищеский матч с "Тамбовом" без разрешения властей, однако тамбовский клуб опроверг эту информацию.

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