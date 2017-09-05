Тавеккио: "Если сборная Италии не попадет на Чемпионат Мира, это будет катастрофой"



Глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккио верит, что национальная команда попадет в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

"Мы были довольны результатами сборной Италии, но лишь до матча с Испанией. Впрочем, мы по-прежнему верим в команду и главного тренера. Если сборная Италии не попадет на Чемпионат Мира, это будет катастрофой. Но я уверен, что мы попадем на мундиаль. Вентура в сборной Италии это долгосрочный проект. Ранее все были довольны тем, как проходит процесс омоложения сборной", - приводит слова Тавеккио Football Italia.

Напомним, что сборная Италии занимает второе место в группе G и, скорее всего, будет вынуждена побороться за путевку в Россию в стыковых матчах.

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