Тавеккио: "Если сборная Италии не попадет на Чемпионат Мира, это будет катастрофой"

Теги италия

Тавеккио: "Если сборная Италии не попадет на Чемпионат Мира, это будет катастрофой"
Глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккио верит, что национальная команда попадет в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

"Мы были довольны результатами сборной Италии, но лишь до матча с Испанией. Впрочем, мы по-прежнему верим в команду и главного тренера. Если сборная Италии не попадет на Чемпионат Мира, это будет катастрофой. Но я уверен, что мы попадем на мундиаль. Вентура в сборной Италии это долгосрочный проект. Ранее все были довольны тем, как проходит процесс омоложения сборной", - приводит слова Тавеккио Football Italia.

Напомним, что сборная Италии занимает второе место в группе G и, скорее всего, будет вынуждена побороться за путевку в Россию в стыковых матчах.

Не пропустите: Донадони прокомментировал поражение сборной Италии в матче против Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов