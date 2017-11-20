Тавеккио назвал пять кандидатов на пост главного тренера сборной Италии

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Тавеккио назвал пять кандидатов на пост главного тренера сборной Италии

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио назвал пять кандидатов на пост главного тренера национальной сборной.

"На данный момент у всех претендентов контрактные обязательства минимум до июня. Это многомиллионные суммы, и мы не в состоянии выплачивать компенсации. Мы выбираем среди лучших. Имею в виду Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини. Вот такие у нас варианты" - цитирует Тавеккио Football Italia.

Напомним, что пост главного тренера сборной Италии остаётся вакантным после увольнения Джампьеро Вентуры.

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