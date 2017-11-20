Тавеккио покинул пост президента Федерации футбола Италии

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио объявил об отставке по собственному желанию.

"Простите. Я ухожу, потому что я потерпел неудачу. Прошу прощения у всех итальянцев. Для итальянского футбола настало время вступить в новую эру" - цитирует Тавеккио Football Italia.

Напомним, что сборная Италии не сумела пробиться на ЧМ-2018.

Тавеккио возглавлял итальянскую федерацию футбола с 2014 года.

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