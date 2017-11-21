Тавеккио: "Вентуру для сборной Италии выбрал Марчелло Липпи"

Бывший президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио признался, что не он выбрал Джампьеро Вентуру для национальной сборной.

"Я подал в отставку, и моя отставка имеет политическую почву, не спортивную. В последние годы мы выделили Национальному олимпийскому комитету Италии 30 миллионов евро. Вчера президент комитета сказал, что главного тренера для сборной выбрал Марчелло Липпи. Я всегда говорил, что Тавеккио выбрал главного тренера для сборной, но теперь вы знаете, что это был не я. Я поплатился за выбор в пользу Вентуры" - цитирует функционера Football Italia.

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