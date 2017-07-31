Тайгер Вудс поблагодарил Месси и Суареса

Известный гольфист Тайгер Вудс в своем твиттере поблагодарил в своем твиттере форвардов каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Так, американец опубликовал фото с игроками "сине-гранатовых", которое было подписано им так: "Спасибо Месси и Суаресу за встречу с моими детьми и их лучшими друзьями":

Напомним, прошлым летом Месси был близок к уходу в "Манчестер Сити". | soccernews.ru