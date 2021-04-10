Тайсон больше не сыграет за "Шахтёр"

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Вингер "Шахтёра" Тайсон окончательно рассорился с руководством клуба, сообщает журналист Виктор Соколов.

Напомним, что бразильца отправили в дубль за отказ выходить на замену в матче Лиги Европы с "Ромой". Однако и за вторую команду "горняков" он играть не хочет.

В связи с этим было принято решение отстранить 33-летнего футболиста от участия в играх до окончания срока контракта.

Соглашение Тайсона с "Шахтёром" истекает в июне, после чего он получит статус свободного агента.

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