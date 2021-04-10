Тайсон больше не сыграет за "Шахтёр"
Фото "Спорт-Экспресс"
Вингер "Шахтёра" Тайсон окончательно рассорился с руководством клуба, сообщает журналист Виктор Соколов.
Напомним, что бразильца отправили в дубль за отказ выходить на замену в матче Лиги Европы с "Ромой". Однако и за вторую команду "горняков" он играть не хочет.
В связи с этим было принято решение отстранить 33-летнего футболиста от участия в играх до окончания срока контракта.
Соглашение Тайсона с "Шахтёром" истекает в июне, после чего он получит статус свободного агента.
Не пропустите: "Шахтёр" заинтересован в возвращении Фонсеки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Лидса"
-
Глушаков принёс "Химкам" домашнюю победу над "Тамбовом"
-
"Спартак" опроверг интерес к бразильцу Вейге
-
Дортмундская "Боруссия" может переманить защитника "Баварии"
-
1
Лапорта полетел с "Барселоной" на матч против "Реала"
-
Аленичев рассказал о своём отношении к чемпионству "Спартака" 2017 года
-
Жервиньо может продолжить карьеру в Мексике
-
Тайсон больше не сыграет за "Шахтёр"
-
"Ливерпуль" определился с будущим арендованного Кабака
-
Гаджиев назвал причину неудач Кокорина в "Фиорентине"
-
Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России
-
Кейн решил покинуть "Тоттенхэм"
-
18-летний Карпов установил клубный рекорд ЦСКА
-
Дзаньоло пропустит Евро-2020
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к Кальдироле
-
"Ювентус" предложил ПСЖ обмен форвардами
-
Агент Миранчука отреагировал на слухи об уходе россиянина из "Аталанты"
-
Ещё два топ-клуба включились в гонку за Хвичей
-
Рамос впервые пропустит Эль Класико в Ла Лиге
-
Агент Лахтер анонсировал уход Миранчука из "Аталанты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13