Тайсон эмоционально отреагировал на сорвавшийся трансфер в "Милан" или "Рому"

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Тайсон эмоционально отреагировал на сорвавшийся трансфер в "Милан" или "Рому"

Капитан "Шахтёра" Тайсон крайне недоволен решением клуба не отпускать его в "Милан" или "Рому".

Оба представителя Серии А проявляли предметный интерес к 31-летнему футболисту, но не сумели договориться с "горняками" о сумме сделки.

Напомним, что "Шахтёр" хотел выручить от продажи одного из своих лидеров 30 миллионов евро.

"Поздравляю с концом моей мечты", - написал Тайсон в сторис инстаграма.

Бразилец выступает за "Шахтёр" с января 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан ещё на два сезона.

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