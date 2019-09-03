Тайсон эмоционально отреагировал на сорвавшийся трансфер в "Милан" или "Рому"

Капитан "Шахтёра" Тайсон крайне недоволен решением клуба не отпускать его в "Милан" или "Рому".

Оба представителя Серии А проявляли предметный интерес к 31-летнему футболисту, но не сумели договориться с "горняками" о сумме сделки.

Напомним, что "Шахтёр" хотел выручить от продажи одного из своих лидеров 30 миллионов евро.

"Поздравляю с концом моей мечты", - написал Тайсон в сторис инстаграма.

Бразилец выступает за "Шахтёр" с января 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан ещё на два сезона.

Не пропустите: Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер". | http://soccernews.ru