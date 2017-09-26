Тайсон: "Фернандиньо - большой друг "Шахтёра", но на поле друзей нет"

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Тайсон: "Фернандиньо - большой друг "Шахтёра", но на поле друзей нет"

Вингер "Шахтёра" Тайсон в преддверии матча против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов рассказал о своих эмоциях накануне встречи с бывшим партнёром Фернандиньо и другими бразильцами, выступающими в стане "горожан".

"Фернандиньо - наш общий большой друг, мы все его любим. Он очень мне помог, когда я только пришел в "Шахтер". Он добился большого успеха и уважения в нашем клубе. Но сейчас он играет в другой команде, так что мы попытаемся его победить.

Поменялась ли команда со времени хода Ферны? Конечно, изменения есть. К нам пришел новый тренер, у него свои взгляды и методы. В игровом плане мы действительно изменились, причем, считаю, в лучшую сторону. До прихода Паулу Фонсеки мы несколько лет не выигрывали чемпионат Украины, а в первом же сезоне с ним завоевали все национальные трофеи.

Также будет здорово снова увидеться с Жезусом и Эдерсоном. В последние дни мы с ними много общались. Но, как мы говорим в Бразилии, на поле друзей нет. На поле каждый игрок хочет победы своей команды. Моя цель - помочь "Шахтеру" выиграть этот матч", - цитирует Тайсона официальный сайт УЕФА.

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