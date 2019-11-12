Тайсон хотел покинуть "Шахтёр" после расистского скандала в матче с киевским "Динамо"

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Тайсон хотел покинуть "Шахтёр" после расистского скандала в матче с киевским "Динамо"

Капитан "Шахтёра" Тайсон признался, что сразу задумался об уходе из клуба, когда столкнулся с расистскими оскорблениями во время матча с киевским "Динамо".

"После произошедшего я сразу подумал об уходе. Были мысли: наверное, пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Но на это нет никаких шансов. "Шахтёр" отклонил предложение "Милана" в 30 миллионов евро. Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой?" - цитирует футболиста Globoesporte.

Напомним, что в ответ на проявления расизма Тайсон показал трибунам средний палец, за что был удалён.

Контракт игрока с "Шахтёром" рассчитан до 2021 года. За украинские клубы бразилец выступает с 2010 года.

Не пропустите: УЕФА опубликовала заявление о расистском скандале на матче "Шахтёр" - "Динамо". | http://soccernews.ru
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