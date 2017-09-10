Тайсон: "Коваленко - это драгоценность украинского футбола"

Теги тайсонвиктор коваленкошахтер донецк

Тайсон: "Коваленко - это драгоценность украинского футбола"Вингер донецкого "Шахтера" Тайсон вступился за полузащитника своей команды Виктора Коваленко, который подвергся резкой критике со стороны украинских фанатов за его игру в составе своей национальной сборной.

"В нашей команде - прекрасные футболисты. Например, Коваленко. Только сегодня узнал о критике в его адрес… Меня это разозлило, потому что он - драгоценность украинского футбола", - цитирует 29-летнего бразильца официальный сайт "горняков".

Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Зарю". | soccernews.ru

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