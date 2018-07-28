Тайсон останется в "Шахтёре"

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Тайсон останется в "Шахтёре"

"Шахтёр" принял решение по будущему бразильского вингера Тайсона.

Как сообщают украинские СМИ, 30-летний футболист продолжит выступать за "горняков" - клуб отказался расставаться с ним, поскольку атакующий полузащитник входит в планы главного тренера команды Паулу Фонсеки.

Ранее "Шахтёр" отклонил предложение "Сан-Паулу" по Тайсону. Сам игрок хотел бы вернуться в Бразилию уже текущим летом.

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