Тайсон публично попросил отпустить его в "Рому"

Капитан "Шахтёра" Тайсон хочет перейти в "Рому". Об этом футболист сообщил публично с помощью двух постов в инстаграме.

Сначала бразилец написал: "Отпустите меня. Слава богу за всё".

Через несколько часов Тайсон добавил: "Мне предоставляется уникальная возможность. Всё случится, когда будет воля бога".

Напомним, что "Шахтёр" и "Рома" не могут договориться о сумме трансфера. "Горняки" требуют 30 миллионов евро, "волки" пытаются сбить цену.

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