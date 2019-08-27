Тайсон публично попросил отпустить его в "Рому"
Капитан "Шахтёра" Тайсон хочет перейти в "Рому". Об этом футболист сообщил публично с помощью двух постов в инстаграме.
Сначала бразилец написал: "Отпустите меня. Слава богу за всё".
Через несколько часов Тайсон добавил: "Мне предоставляется уникальная возможность. Всё случится, когда будет воля бога".
Напомним, что "Шахтёр" и "Рома" не могут договориться о сумме трансфера. "Горняки" требуют 30 миллионов евро, "волки" пытаются сбить цену.
Не пропустите: "РБ Лейпциг" согласовал трансфер форварда "Ромы". | http://soccernews.ru
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