Тайсон публично попросил отпустить его в "Рому"

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Тайсон публично попросил отпустить его в "Рому"

Капитан "Шахтёра" Тайсон хочет перейти в "Рому". Об этом футболист сообщил публично с помощью двух постов в инстаграме.

Сначала бразилец написал: "Отпустите меня. Слава богу за всё".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

let me go!.. thanks God for everything ‍♂️7️⃣

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Через несколько часов Тайсон добавил: "Мне предоставляется уникальная возможность. Всё случится, когда будет воля бога".

Напомним, что "Шахтёр" и "Рома" не могут договориться о сумме трансфера. "Горняки" требуют 30 миллионов евро, "волки" пытаются сбить цену.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" согласовал трансфер форварда "Ромы". | http://soccernews.ru
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